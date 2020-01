Virgin Tonic : Guns N'Roses, Vianney, Julien Doré... retour sur les meilleures covers de tous les temps

Ce matin dans le Virgin Tonic, on fait un petit tour d'horizon des meilleures reprises jamais sorties. De Guns N'Roses à Vianney en passant par Julien Doré, voici celle qui, selon l'équipe, sont les meilleures !

Knockin' On Heaven's Door (Guns 'N Roses, Bob Dylan)

Moi Lolita (Julien Doré, Alizée)

Caroline (Vianney, MC Solaar)

Forever Young (Alphaville,St John's International School)

Et ce n'est pas tout ! Difficile de passer à côté de la reprise de Je L'aime à Mourir (par Shakira), par exemple. On vous laisse écouter tout ça et réfléchir à vos covers favorites !