Le Virgin Tonic dans la GuestRoom Virgin Radio mercredi 30 août !

Lundi le Virgin Tonic a fait son grand retour sur vos ondes les amis et ils nous avaient manqués les bougres ! A peine le temps d’arriver, déjà une annonce de folie avec le World Tour de France qui revient le 29 septembre prochain ! Continuons les bonnes nouvelles, Camille Combal et toute la team du Virgin Tonic seront dans la GuestRoom Virgin Radio le 30 août à 10H et en Facebook Live sur la page Virgin Radio Officiel ! Vous pouvez dès à présent poser vos questions avec le #VirginTonicDansLaGuestRoom, on lira vos questions en direct, même les questions les plus chelou ! Au menu de cette GuestRoom, des blagues, des devinettes et quelques charades ! On leur posera également les questions que personne ne leur pose. Pourquoi la terre est ronde ? Qui est cette cruche à eau qui se casse ? Qui est ce Pierre qui roule sans amasser de mousse ?

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous mercredi 30 août à 10H sur la page Virgin Radio Officiel pour la GuestRoom du Virgin Tonic ! Soyez nombreux et posez déjà vos questions avec #VirginTonicDansLaGuestRoom !