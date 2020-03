Virgin Tonic : Grey's Anatomy, Good Doctor... les séries médicales donnent leurs masques

Le coronavirus ralentit le monde entier et depuis quelques semaines, tous les tournages sont suspendus - Grey's Anatomy comprise. Et en cette période incertaine, nombreux sont ceux qui, à leur échelle, tentent d'apporter leur contribution. C'est le cas des productions de séries médicales qui, spontanément, on choisi de faire don de leurs stocks de masques. Ainsi, Good Doctor et Grey's Anatomy (que l'on ne présente plus) ont offert les masques des tournages aux hôpitaux et sapeurs pompiers nord américains qui en ont besoin.

Ils font dons des centaines de masques qu’ils utilisaient dans ces séries dont Station 19 le spin-off de Grey’s Anatomy mais aussi de gants et blouses. Même l’actrice principale Ellen Pompeo alias Meredith Grey a adressé un message de soutien au personnel hospitalier.