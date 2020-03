Virgin Tonic : Grâce à un pari sportif, il pourrait gagner 400 000 euros

Ce matin, le Virgin Tonic nous parle de Greg alias Truiton31. Ce toulousain a fait une combinaison de 21 paris sportifs sur Winamax... et le plus beau, c'est qu'il pourrait bien devenir le plus grand gagnant de tous les temps sur le site. Sauf qu'il devra attendre dimanche…pourquoi ? Parce qu'il lui manque un match pour gagner 399.441,32 euros.

Ca n'arrive pas qu'aux autres !

Au départ, il voulait simplement miser 2.000 euros sur le biathlon. Ensuite, il a rajouté le Stade Toulousain, mais il s’est emballé et a ajouté Porto, un peu de N.B.À et du tennis avec MonFils. Tous ces paris sont passés sauf un qui est encore en attente : un match entre Bayern Munich et Augsbourg qui aura lieu ce dimanche ! Il faut juste que le Bayern gagne et il sera demi-millionnaire.

Il assistera au match dimanche avec une vingtaine d'amis : "On part samedi de Toulouse, on a un vol Toulouse-Munich, on arrive en fin d'après-midi, soirée à Munich, et le match est dimanche à 15h30. On repart le lundi après-midi, donc on a tout prévu. Ça va être énorme !"