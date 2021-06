Virgin Tonic : Ginger et Clément jouent au Un, Dos, Tres depuis le Space Mountain à Disneyland Paris (VIDEO)

C'EST LA SURPRISE QUE NOUS PREPARAIT LE VIRGIN TONIC CE VENDREDI MATIN ! A l'occasion de la dernière de la matinale de l'année, Manu Payet a décidé de faire une grosse frayeur à deux de ses chroniqueurs : Ginger et Clément ! En effet, ces derniers sont invités à aller jouer au Un, Dos, Tres depuis l'une des attractions les plus effrayantes du parc : le Space Mountain ! Vous connaissez tous ? Si ce n'est pas le cas, sachez que ce grand huit aux multiples looping et autres pics de vitesse a été inauguré en 1995, lors de l'inauguration du parc et qu'aucune vidéo n'a été, depuis ce jour-là, réalisée pour un événement. Il fallait donc que les paillettes débarquent pour pouvoir enfin le réaliser. On vous laisse apprécier ce moment totalement dingue !