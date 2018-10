Virgin Tonic : Ghosting, Hunting... le dico amoureux version 2019

Il fut un temps où le jargon amoureux se limitait à quelques mots simples (style "sortir avec" ou "emballer"). Aujourd'hui, c'est nettement plus nuancé : on est en 2019, les apps de datings (comme Tinder) se multiplient, on date plus qu'on ne tombe amoureux et surtout, on ghoste plus qu'on ne largue. Mais alors, qu'est-ce ça veut dire exactement, ghoster ? Prenez des notes, le Virgin Tonic a les définitions qu'il vous faut !

Dater : Lorsque l'ondate quelqu'un, on le fréquente . Et encore. Un seul date peut suffire à déterminer votre future relation (ou pas).

Ghoster : Vous ignorez quelqu'un dans l'espoir qu'il ne revienne jamais vous embêter ? Dans ce cas, vous ghostez . Ghoster c'est faire le mort (et prier pour que la personne comprenne).

Zombing : Le zombing , c'est le fait de voir un ex (ou même une personne que vous avez à peine fréquenté) refaire surface. Un like sur Le, c'est le fait de voir un ex (ou même une personne que vous avez à peine fréquenté) refaire surface. Un like sur Insta , un message sur Messenger...

Hunting : Le hunting , pour les moins doués en anglais, vient de la chasse. On ne vous fait pas de dessin.

Pecho : Ou choper, selon votreniveau de verlan. Vous l'aurezcompris, quand vous avez pécho, c'est le moment de sortir le champagne.

Un one shot : Un one night stand , si vouspréférez. Vous passez la nuit, c'était sympa et vous ne revoyez jamais l'autre.

Nexter : La personne que vous fréquentez ne vous correspond plus ? Alors, il faut la nexter (comprendre "larguer").

Le Benching : Le benching, c'est pire que le ghosting. Pourquoi ? Tout simplement parce que la personne ne disparaît pas une bonne fois pour toutes. En fait, elle s'efface sans pour autant laisser l'autre. Et les dommages sont assez conséquents.

Alors, vous avez tout retenu ?