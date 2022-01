Virgin Tonic : Get Back, le docu consacré aux Beatles à ne surtout pas manquer sur Disney+

Leur musique a marqué des générations et, encore aujourd'hui, leur discographie est de loin l'une des plus colossale de la sphère musicale : les Beatles, règnent depuis des années sur l'industrie musicale et c'est tout naturellement que Disney+ a choisit de publier un docu-série de six heures consacré à ces quatre fantastiques : C’est Peter Jackson (qui signe notamment le Seigneur Des Anneaux ) s’est attelé à "l’immense tâche du montage, avec plus de 57 heures de pellicule et 150 heures de matière sonore à sélectionner", annonce FIP.

Get Back plonge dans l'intimité de l'un des groupes les plus célèbres du monde : de leur processus créatif au phénomène de la Beatle Mania en passant par l'ultime concert sur le toit de Apple Corps (basé à Londres), Get Back explore la carrière du groupe en profondeur.

Disponible depuis le 27 novembre dernier, Get Back est à retrouver sur Disney+