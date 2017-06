Virgin Tonic : George Clooney revend sa marque de téquila et le prix va vous faire tomber !

Tour va bien pour George Clooney ! L'acteur et sa femme Amal viennent d'accueillir leurs premiers enfants et sa carrière est au beau fixe. Clairement, il ne pouvait pas rêver mieux. Mais parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul George Clooney a revendu la marque de téquila qu'il possédait - Casamigos. On le savait amateur de café mais visiblement, l'acteur est aussi friand de téquila. Pour acquérir cette marque, Diageo a déboursé près d'un milliard de dollars.

Mais alors, pourquoi un tel engouement ? Pourquoi une telle somme ? Tout simplement parce que le trio qui se cache derrière Casamigos est en or massif. Cette marque, George Clooney, Mike Meldman et Rande Gerber ont su lui donner la renommée qu'elle méritait (comme le souligne le Monde). On ne sait pas tout ce qu'ils vont faire avec tout cet argent mais non, on saurait déjà comment le dépenser !