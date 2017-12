Virgin Tonic : George Clooney fait un geste incroyable envers les passagers d'un avion pour excuser ses enfants

Décidément, c'est une journée placée sous le signe des avions ! Alors qu'un peu plus tôt dans le Virgin Tonic Camille vous donnait l'astuce pour récupérer vos bagages plus vite, voilà qu'il nous parle de George Clooney. Mais attention, George Clooney ne plaisante pas lorsqu'il est à bord d'un avion. Vous le savez peut-être mais le couple formé par Amal et George Clooney réside la moitié du temps à Londres. Alors qu'ils regagnaient la capitale britannique en avion avec leurs jumeaux, les deux tourtereaux ont pourtant dû faire face aux caprices de leurs enfants. On le sait, les bébés et les avions ne font jamais bon ménage.

Pour s'excuser du bruit et de la gène causés par ses enfants, George Clooney a décidé d'offrir à tous les passagers des écouteurs particuliers (et très chers) pouvant neutraliser les bruits ambiants. Et ce n'est pas la première fois que George Clooney fait preuve de générosité. Comme le souligne le média Public, l'acteur avait déjà offert de payer les impôts de 14 de ses proches amis pendant un an. En chiffres, cela représenterait la modique somme d'1,3 millions de dollars. Rien que ça. On aimerait bien être amis avec George Clooney d'un coup...