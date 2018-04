Virgin Tonic : Gâteau, lune de miel... tous les détails du mariage du Prince Harry avec Meghan Markle

On y est presque ! D'ici quelques semaines, Meghan Markle sortira sa robe hors de prix du placard pour mieux épouser le Prince Harry à Westminster. Comme ce fut le cas lors du mariage de son frère William, c'est toute l'Angleterre (et même une grande partie du monde) qui se prépare à cet évènement. Jusqu'à présent, dans le Virgin Tonic, on vous a compilé toutes les petites choses importantes à savoir comme par exemple le programme ou même la liste des invités (où figureront peut-être deux ex du prince, au passage). Mais cette fois, on vous parle gâteau et lune de miel !

For their wedding cake Prince Harry and Ms. Meghan Markle have chosen pastry chef Claire Ptak, owner of the London-based bakery @violetcakes. pic.twitter.com/Rx36WBt7kC — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 20 mars 2018

Que les apprentis cuisiniers aillent chercher leur tablier : le gâteau de mariage sera au citron et à la fleur de sureau. Sachez que selon Kensington, l'idée était d'incorporer "toutes les brillantes saveurs du printemps". :"Plutôt excitée de vous annoncer cela! La pâtisserie Violet a été choisie pour faire le gâteau de mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Ils partagent tous deux tellement de valeurs similaires aux miennes concernant la provenance de la nourriture, l'éthique, le respect des saisons et, bien sûr, le goût!", a ainsi écrit Claire Ptak sur les réseaux sociaux. Aussi, sachez que le couple a choisi sa destination pour la lune de miel : ils s'envoleront pour la Namibie ! Et on ne va pas vous mentir, on s'incrusterait bien dans leurs valises.