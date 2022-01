Et vous, vous écoutiez quoi en 2012 ? Quelques morceaux cultes s'apprêtent à avoir 10 ans (oui, déjà). Et forcément, dans le Virgin Tonic, on fait un petit tour d'horizon. De Carly Rae Japsen à Psy en passant par Rihanna, voici une sélection.

Diamonds -Rihanna

Gangnam Style - Psy

Call Me Maybe - Carly Rae Japsen

Looked Out Of Heaven - Bruno Mars

Whistle - Florida

Avouez, on prend un coup de vieux...!