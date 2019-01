Virgin Tonic : Game of Thrones serait LA série des infidèles...

Le monde entier attend le retour de Game of Thrones sur HBO et la bonne nouvelle c'est qu'enfin, on a une date de retour. La série reviendra dès avril prochain sur la chaîne américaine (mais aussi sur OCS) et évidemment, on ne tient plus en place. Or, on a appris quelques petits détails sur la série qui, peut-être, changera votre regard : croyez le ou non, Game of Thrones serait LA série favorite des infidèles (du moins, si l'on en croit un sondage réalisé par le site de rencontre extra-conjugales Victoria Milan) : ainsi, "52,1% des personnes interrogées estiment que le flirt idéal doit regarder Game of Thrones", peut-on lire dans le Figaro.

Game of Thrones, série favorite des infidèles !

Alors on ne va pas se mentir, ce n'est pas non plus une surprise : Pour en arriver à ce résultat, près de 6258 hommes et femmes membres de ce site ont été interrogés. Ce qui fait que Game of Thrones soit aussi plébiscitée ? Tout simplement le nombre important de scènes de sexe. Non, il ne fallait pas chercher bien loin. Et pour en rajouter une couche avec les chiffres, sachez que "21,2% des femmes jugent que les goûts en matière de série télé sont «très importants» chez un flirt. Seuls 9,1% des hommes pensent la même chose".

Est-ce que cette donnée va nous empêcher de regarder l'ultime saison de GoT ? NON, évidemment. Mais, c'est toujours bon à savoir !