Virgin Tonic : Gagnez votre séjour à Cuba

Envie de vacances ? Cette semaine, Camille Combal et Virgin Tonic s’occupent de tout ! Virgin Radio avec la compagnie aérienne Corsair et les hôtels Melia Habana et Varadero vous envoient à Cuba ! Pendant une semaine, séjournez dans des complexes 5 étoiles en All Inclusive à l’hôtel Melia Habana ! Vous y découvrirez la capitale, on vous laisse chercher le nom, et vous séjournerez aussi à l’hôtel Melia Varadero les pieds dans l’eau pour profiter d’un cadre paradisiaque ! Bon, on vous offre le kiff du kiff, finalement.

Toute la semaine, écoutez Virgin Tonic de 7H à 10H et envolez-vous avec Corsair pour Cuba ! Inscrivez-vous au 3916 ou par SMS au 71213 pour être tirés au sort ! Bonne chance à tous !