Virgin Tonic : Gagnez votre séjour à Cuba !

Envie de vacances ? Virgin Radio avec la compagnie aérienne Corsair et l’hôtel Las Americas Golf Resort***** en font leur mission ! Eh oui les amis on vous envoie à Cuba pour 8 jours et 7 nuits pour 2 personnes ! Pendant une semaine, séjournez en All Inclusive à l’hôtel Melia Las Americas Golf Resort un complexe 5 étoiles les pieds dans l’eau pour profiter d’un cadre paradisiaque : les eaux chaudes et la large bande de sable blanc de Varadero, bref le kiff 2000 !

Toute la semaine, écoutez Virgin Tonic entre 6H et 10H et gagnez votre séjour à Cuba pour 2 avec la compagnie aérienne Corsair et l’hôtel Las Americas Golf Resort***** ! Comment participer ? C’est très simple, inscrivez-vous au 3916 ou par SMS au 71213 et croisez les doigts pour être tirés et sort ! Bonne chance à tous et bon séjour à Cuba !