Virgin Tonic : Gagnez votre Nintendo Switch avec la Japan Expo !

La Japan Expo est de retour à Paris avec Virgin Radio du 6 au 9 juillet ! C’est l’évènement incontournable pour tous les fans de la culture nippone, ou même pour les amateurs, bref pour tout le monde ! C’est le plus grand festival européen consacré à cette culture japonaise, de la plus traditionnelle à la plus moderne. Retrouvez des évènements, des activités, des showcases, des projections d’anime, du cosplay, des défilés de mode, des spectacles traditionnels, des ateliers, des jeux… Toute la semaine, Camille Combal et toute la team du Virgin Tonic vous font gagner à cette occasion la console de jeu Nintendo Switch !

Du lundi au vendredi, écoutez Virgin Tonic et gagnez votre console de jeu Nintendo Switch ! Et Virgin Radio vous donne rendez-vous du 6 au 9 juillet pour la Japan Expo ! Foncez sur le site officiel et retrouvez toutes les informations nécessaires pour réserver vos places !