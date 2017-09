Virgin Tonic : Gagnez vos séjours à Paris pour assister au concert de Justice le 14 octobre à l'AccorHotels Arena

Quoi de mieux pour commencer la semaine qu'un tout nouveau jeu concours ? Qui dit début de semaine, dit le retour du Virgin Tonic de 6h à 10h du lundi au vendredi animé par notre Camille Combal national ! Pour démarrer la journée du bon pied, l'animateur et son équipe de choc vous font gagner votre séjour pour deux personnes à Paris afin d'assister au concert de Justice le 14 octobre à l'AccorHotels Arena ! Il faut bien sûr écouter le Virgin Tonic en direct pour tenter votre chance et repartir peut-être avec le gros lot. Soyez à l'affût ! Car non vous ne rêvez pas, vous aller pouvoir admirer Gaspard Augé et Xavier de Rosnay sur scène le mois prochain !

Après avoir fait la tournée des festivals cet été, Justice sera à Paris pour une date unique le 14 octobre à l'AccorHotels Arena, histoire de jouer les tubes de son dernier album Woman. Pour avoir vu les deux magiciens de l'électro à l'oeuvre plusieurs fois, on vous promet que leur set ne vous laissera pas sortir indemne de ce concert ! Et pensez à réviser vos classiques car Gaspard et Xavier pensent bien sûr à jouer les classiques de leurs deux premiers disques. N'oubliez pas, écoutez le Virgin Tonic de 6h à 10h pour espérer gagner votre séjour pour deux personnes à Paris et assister au concert de Justice !