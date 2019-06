Virgin Tonic : Gagner 9000 euros pour tester du rosé dans un château français ? C'est possible !

Avis à tous ceux qui voudraient changer de carrière (et qui, en plus, aiment le rosé), on a trouvé LE job parfait pour vous : la marque Rosé All Day a lancé un appel à témoin sur les réseaux sociaux et l'idée devrait plaire à de nombreux internautes : imaginez être payé près de 9000 euros pour tester du vin dans un château français. Un rêve qui pourrait bien devenir réalité pour quelques chanceux !

La bonne nouvelle, c'est que le casting est d’ores et déjà ouvert ! La rémunération s’élève à 10 000 dollars, soit près de 9 000 euros. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il fallait postuler avant le 8 juin prochain...