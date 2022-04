Virgin Tonic : Free Bulle, l'appli qui va changer la vie des parents !

Avis aux parents qui ne parviennent pas toujours à faire garder leurs enfants ! Avec Free Bulle, l'organisation (pas toujours simple) ne sera plus qu'un souvenir. L'application (qui, on le note, est gratuite) "permet aux familles de s’appuyer sur une communauté locale de parents de confiance prêts à s’entraider".

Le principe est simple : avec Free Bulle, les familles peuvent s’échanger du temps de garde, donner des jouets, vendre des vêtements ou se prêter du matériel de puériculture. De cette façon, les parents ont toujours une solution pour gérer le quotidien, retrouver du temps libre et consommer de façon plus responsable tout en faisant des économies, pour le plus grand bonheur de leurs enfants.

Pour obtenir Free Bulle, rendez vous ICI (Androïd) ou ICI (Ios).