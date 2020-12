Virgin Tonic : Frédéric Chopin n'avait la barbe que d'un côté !

Frédéric Chopin est un compositeur et pianiste polonais d'origine française, né le 1er mars 1810 et mort le 17 octobre 1849 de la tuberculose pulmonaire. Doté d'une oreille absolue et d'une prédisposition à la musique, il commence à jouer du piano dès son plus jeune âge. Une activité qui va rapidement s'avérer être un don exceptionnel et qui le mènera aux plus hauts sommets du monde musical de l'époque. En revanche, il y a quelque chose que l'on ignore et que notre chroniqueur Clément a absolument souhaité nous partager dans le Virgin Tonic de ce matin.

Visible uniquement de profil lors de ses concerts, Chopin avait décidé de ne se raser qu'une partie de la barbe. Il était donc "nickel" d'un côté et "négligé" de l'autre, comme le précise notre chroniqueur. Pourquoi ? Tout simplement car il disait que les gens ne voyaient que la moitié de son visage en raison de son métier de pianiste professionnel. Même si il ne l'a fait que pendant quelques semaines, ce trait d'humour est resté dans la légende...