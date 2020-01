Virgin Tonic : Freddo, le patron, va t-il sauter du haut de l'immeuble ? (LIVE)

Non vous ne rêvez pas ! Pour le 50ème anniversaire de Freddo, le patron de Virgin Radio, l'équipe du Virgin Tonic lui a réservé de nombreuses surprises... En plus des blind test, des questions de cultures générales ou encore des révélations sur sa personnalité, ce dernier va devoir relever un défi INCROYABLE ! Allergique aux sensations fortes et spécialiste du vertige, Freddo va pourtant devoir sauter du haut de l'immeuble où se situe les bureaux de la radio. Et avec près de 8 étages et 30 mètres de hauteur, ce saut s'apparente davantange à un véritable exploit qu'à une simple modalité... Mais alors, FREDDO VA T'IL ACCEPTER DE SAUTER ?