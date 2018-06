Virgin Tonic : Foot et Sexe, tout ce qu'il faut savoir

Pendant la coupe du monde, on retrouve trois types de femmes : celles qui se passionnent pour la compétition, celles qui ne la suivent uniquement que pour les joueurs et pour finir, celles qui font tout pour distraire leur conjoint. Et justement, ce matin, le Virgin Tonic vous parle de cette troisième catégorie ! Comme toujours, on a quelques chiffres qui devraient vous intéresser !

25% des femmes aiment faire l'amour devant un match de foot

1 femme sur 2 serait même prête à porter une tenue sexy pour distraire son chéri

Ainsi, selon Soft Paris, près de 25% des femmes aimeraient faire l'amour alors qu'un match de foot se joue. Aussi, 1 femme sur 2 serait capable de porter une tenue sexy pour distraire son conjoint qui, évidemment, à tendance à être passionné par le match que par ce qui se passe autour de lui !