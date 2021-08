Virgin Tonic : Focus sur le Pop It, le jeu anti-stress qui a cartonné cet été !

Cet été, le pop it a envahi les plages. Mais, qu'est-ce que "nouveau" jeu prisé des enfants ?

"Un Pop It est l'équivalent d'un gros morceau de papier bulle, coloré et réutilisable à l'infini. Vendues entre 1 et 35 euros ces petites babioles colorées, aux formes variées, sont devenues un véritable phénomène de mode", explique LCI. Plus coloré (et plus ludique) qu'un simple papier bulle, le Pop It a su se faire une place - au point de devenir incontournable cet été.

Pop It, nouveau jeu prisé

Imaginé par Theo Coster (qui n'est autre que l'inventeur du mythique jeu Qui Est-ce ?), le Pop It ne verra véritablement le jour qu'en 2013 au Canada : "Ce jouet sensoriel, nommé à l'époque Last One Lost, est alors distribué dans des enseignes spécialisées, car il s'adresse aux parents ayant des enfants en situation de handicap afin de stimuler leurs sens", poursuit le média. Avec ses couleurs vives et son "pop", ce jeu a encore de belles années devant lui !