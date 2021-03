Virgin Tonic : Florent Pagny s'en prend aux autres coachs après la prestation d'une candidate !

C'est probablement l'un des moments les plus forts de l'émission de ce samedi 6 mars ! En effet, alors que les auditions à l'aveugle battent leur plein toutes les semaines dans The Voice, il semblerait qu'une candidate ait créé quelques dissensions entre les quatre coachs. Si la prestation de Marina Battista a fortement touché le public, qui n'a pas hésité à montrer son soutien sur les réseaux sociaux, aucun de Vianney, Marc Lavoine, Amel Bent ou Florent Pagny ne s'est retourné. Pourquoi ? Parce que "trop d'imperfections" ou parce que "pas le coup de coeur". Du moins, c'est ce que ces derniers ont dit lorsque l'interprète de Ma liberté de penser a commencé à leur reprocher le fait de ne pas s'être retourné !

Si Florent Pagny ne s'est pas retourné lui non plus, ce que lui ont reproché les autres coachs, le plus anciens des membres de l'équipe a tenu à faire part de sa déception : "Il y a un moment, tu peux pas laisser passer cette petite comme ça. Elle a 18 piges, c'est justement la matière dont on a besoin. Tu as vu tout ce qu'elle nous fait ?" balance le chanteur avant d'énerver Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine qui ont tenté de se justifier en précisant que la jeune chanteuse n'avait pas toutes les qualités requises pour intégrer leur équipe. Des points de vue qui ne semblaient pas être partagés par les internautes, dont les avis se rangeaient plutôt du côté de Florent Pagny...