Virgin Tonic : Flippy le robot a été mis en pause parce que les humains ne peuvent pas suivre...!

En Californie (et plus précisemment à Pasadena), le restaurant CaliBurger a investi dans une machine capable de retourner des steaks à la vitesse de la lumière. Jusque là, on vous l'accorde, il n'y a rien d'anormal. Mais le souci c'est que le robot en question (Flippy, de son petit nom) a dû être mis en pause même pas deux jours après sa mise en place. La raison ? Les humains n'arrivaient pas à le suivre.

“Lorsque Flippy termine sa part du travail, le restaurant manque d’hommes pour préparer les steaks à griller et empiler ensuite la salade et les autres garnitures”, a explique le directeur technique chez Cali Group. "Pour l'heure, il n'y pas de robot pour ces tâches". Flippy a coûté près de 100 000 dollars (oui, oui) mais visiblement, ce n'est pas demain qu'il sera rentable...! Mais avec la chance, Flippy sera vite "réglé" pour se mettre à l'allure de l'homme !

