Virgin Tonic : Flashé à 306 km/h, il repart sans la moindre sanction !

En lisant le titre de cet article, vous vous demandez probablement pourquoi cet automobiliste n'a pas été inquiété par la justice ! En effet, si les excès de vitesse ne sont pas rares sur les autoroutes européennes, ils sont systématiquement punis lorsque le chauffeur est photographié par un radar fixe ou que les forces de l'ordre prennent quelqu'un sur le fait accompli. Néanmoins, il existe quelques exceptions. C'est justement de ces exceptions, dont une en particulier, dont ont souhaité vous parler les membres du Virgin Tonic de ce matin. Accrochez vos ceintures, cette information risque de vous secouer !

Il y a quelques semaines en Belgique, un automobiliste a été flashé à 306 km/h sur l'autoroute. Seulement voilà, le dispositif mis en place contre les excès de vitesse à cet endroit n'a pas été capable de photographier la plaque d'immatriculation car Il existe trois types de radars allant de A à D et que leurs mesures maximales varient entre 150 et 300 Km/h. Etant donné que ce chauffard dépassait de 6 km/h la vitesse maximale autorisée à être verbalisée, il ne sera en rien inquiété par la justice ! Une information totalement aberrante et illogique qui ne fait pourtant que respecter la législation. Pour info, Le dernier record de vitesse enregistré par les radars de la police belge avait été de 287 Km/h.