Virgin Tonic : First Minute ou l'art de réserver ses vacances en avance !

D'accord, l'année est à peine entamée et d'accord, ce n'est pas vraiment le moment de penser aux vacances. Pourtant, la tendance, c'est de réserver en avance - mais, vraiment en avance. Pendant que certains préfèrent réserver leurs vacances au dernier moment, d'autres s'en occupent dès le début d'année. L'idée ? Réserver vol, train, maison, appart' ou camping plus de six mois à l'avance. Evidemment, les destinations les plus prisées des vacanciers sont les plus ensoleillées et les places sont chères. Alors peut-être vaut-il mieux tout réserver en hiver.

"Il y a énormément de promotions, donc de réservations rapides, sur certaines destinations fort prisées, comme les îles Canaries. Ça c'est une destination pour laquelle il faut s'y prendre assez tôt", explique l'agence de voyage Ligne Bleue à BFM TV. Après, vous n'êtes pas non plus obligés de changer vos habitudes. Les habitués du "Last Minute" n'ont pas que des mauvaises surprises. Notez tout de même qu'en vous y prenant à l'avance, vous pouvez économiser jusqu'à 40%. Et ça, ça fait réfléchir.

