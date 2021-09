Virgin Tonic : Fifa 22, comment jouer au jeu évènement dès aujourd'hui ?

Avis aux gamers ! Si vous êtes fan de foot, alors avez forcément noté la date du 1er octobre dans votre agenda. La raison ? La sortie de Fifa 22, évidemment ! La bonne nouvelle pour les impatients, c'est qu'il est possible d'y jouer en accès anticipé. Tenez-vous bien, EA Games a décidé de proposer aux joueurs un moyen de le tester à partir du 22 septembre grâce à un service d'abonnement (EA Play) qui permet aux abonnés de profiter de différents avantages : réductions, accès à la collection des jeux EA Games mais aussi (et surtout) la possibilité de jouer aux nouveaux jeux dix jours avant leur sortie (pendant dix heures). Autrement dit, oui, il est bel et bien possible de tester Fifa 22.

Fifa 22 sortira le 1er octobre

PC (Steam et Origin) : 3,99 euros/mois et 24,99 euros/an

Xbox : 0,99 euro/mois et 24,99 euros/an

Playstation : 0,99 euro/mois et 24,99 euros/an

A vous de jouer !