Virgin Tonic : Fan du Seigneur des Anneaux, il vit comme un Hobbit

Ce matin, direction l'Italie ! là-bas vit Nicolas Gentile, un pâtissier de 37 ans. Jusque ici, rien d'anormal. mais, tenez-vous bien, Gentile est un fan inconditionnel du Seigneur des Anneaux : depuis trois ans, pour honorer sa passion, il a adopté le mode de vie du Hobbit Frodon Sacquet.

« Il y a quelque temps, j’ai compris que les livres et les films ne me suffisaient plus pour assouvir ma passion pour le genre fantastique et, en particulier, pour la saga du Seigneur des anneaux, a déclaré au média The Guardian Nicolas Gentile. J’ai décidé que je voulais vivre pleinement ma vie de Hobbit. »

En 2018, Nicolas Gentile s'offre un terrain de deux hectares dans la campagne de Bucchianico, dans la région des Abruzzes. Pourquoi ? Tout simplement parce ces terres ressemblent à celles décrites dans les oeuvre de Tolkien. Et ce n'est pas tout : le 28 août dernier, Gentile a rejoint toute une bande d'amis vêtus aux couleurs du Seigneur des Anneaux pour mieux s'offrir une petite randonné tout droit sortie du livre : « Nous avons marché près de 220 kilomètres de montagnes et de bois, de rivières et de villes anciennes, et nous nous sommes perdus dans les montagnes. Nous avons également rencontré des personnes fantastiques qui nous ont aidés jusqu’à notre arrivée au Vésuve, notre « Montagne du Destin », où j’ai jeté l’anneau ! ».

Pour les fans de la saga, si vous n'avez pas (encore) l'envie de devenir Hobbit, vous pourrez revivre la magie de la saga en série grâce à Amazon Prime.