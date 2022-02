Virgin Tonic : Fan de Star Wars, il créé un véritable sabre laser et entre dans le livre des records

Qui n'a jamais rêvé d'imiter Luke Skywalker, sabre laser à la main ? Tenez-vous bien, Alex Burkan -un jeune russe- a réussi à créer un sabre laser fonctionnel, capable de transpercer du métal. Le jeune présente d'ailleurs son invention comme le “premier sabre laser rétractable et autonome au monde” et, en plus, a obtenu une place dans le prestigieux livre Guinness des records.

Dans une interview (relayée par Ouest France), le jeune homme confie que ce projet lui tient à coeur depuis presque 10 ans : “Depuis 2013, mon principal champ de recherche concernait la génération d’hydrogène, donc je me suis dit que je pourrais peut-être construire quelque chose”, explique-t-il. Patient, Alex Burkan a pris le temps d'avancer : "Pendant de nombreuses années, j’ai collecté des idées et des pièces détachées pour mon sabre laser et son alimentation sur Internet et dans des décharges”, poursuit-il. Pour créer ce sabre plus vrai que nature, le jeune homme s'est reposé sur l'électrolyse : "L’élément clé de mon sabre, c’est l’électrolyseur”, détaille l’ingénieur. “C’est un appareil qui peut générer de grandes quantités d’hydrogène et d’oxygène et compresser le gaz sans compresseur mécanique”.

“Ce n’est qu’un prototype, donc il comporte de nombreuses limites”, confie t-il en évoquant son invention. “Il ne peut fonctionner que 30 secondes à pleine puissance, et la torche à hydrogène n’est pas aussi stable que je le souhaiterais”.

Il faudra peut-être un peu plus de temps pour obtenir une version terminée mais ce premier prototype est déjà prometteur !