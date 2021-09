Virgin Tonic : Fan de La Pataterie, un américain fait le buzz sur Twitter

En début de semaine, l'américain Steve Olson a littéralement mis Twitter à terre. La raison ? Il a découvert La Pataterie, chaîne de restauration française spécialisée dans la pomme de terre : "IT WAS AMAZING", s'est-il d'ailleurs extasié.

????ok, so, we’re vacationing in France, and were looking for a place to grab some dinner this evening, and melissa found the most amazing place… @La_Pataterie, a french chain focused on potatoes as a main course. AND IT WAS AMAZING (cc @darth) 1/8 pic.twitter.com/yIZ2WYqdWl — steve olson (@steveolson) September 6, 2021

Steve partage son expérience avec les internautes, expliquant avant tout avoir choisi la “Pom’ Au Four Savoyarde”. Il décrit alors "une énorme patate cuite au four, mais c’était une patate glorieuse. (...) Je me suis fait pipi dessus quand j’ai croqué dedans. Une chorale d’anges est descendue du ciel.” Si émerveillé par son repas, l'américain poursuit : “Les anges chantaient ‘Bonnie and Clyde’ de Serge Gainsbourg et Bardot. Sérieusement, c’était la meilleure patate jamais faite par l’homme.”

De son côté, l'épouse de Steve opte pour un Bowl Amandine. Il n'en faudra pas plus que pour qu'il en décrive chaque détail : “Il y avait un disque de fromage de chèvre avec du miel, sur une gaufre de patate. Et bien sûr, de délicieuses croquettes de pommes de terre amandine, et de la salade, et des pommes qui sont très importantes pour notre Roch Hachana [nouvel an juif, du 6 au 8 septembre, de la première étoile].” Il ajoute : "La pomme, accompagnée de miel, est en effet l’un des aliments traditionnels pour fêter le nouvel an juif. En retrouver dans ce restaurant dédié à la pomme de terre comble le touriste américain qui conclut: “Nous commençons la nouvelle année heureux (...). Bonne année à tous"

Cet enthousiasme a fait mouche sur la toile : plus de 1200 personnes ont liké les posts de Steve tandis qu'il seront 400 à retweeter. Et le plus beau ? C'est que (toujours sur Twitter), la chaîne Buffalo Grill a invité le touriste à venir tester ses produits.