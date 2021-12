Virgin Tonic : Family Rave ou faire la fête avec ses enfants au Royaume-Uni

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène en Angleterre ! A Coventry, Edimbourg et Londres, il sera possible de faire la fête avec ses enfants les 30 et 31 décembre prochain.

Devenir parent ne signifie pas qu'il faille renoncer à sa vie sociale - et encore moins aux soirées. Et ça, l'agence Big Fish Little Fish l'a bien compris. Cette dernière a lancé “family raves”, une soirée autant pour les enfants que pour les parents. Le principe ? "Deux heures de fête pour le célébrer le nouvel an sur fond de techno, house, soul et disco, ouvertes aux parents et à leurs enfants âgés de 0 à 6 ans", annonce Trax. Pour les plus jeunes, un véritable dancefloor pour enfants a été aménagé - avec des bulles, de la mousse et de canons à confettis. Et ce n'est pas tout ! Des espaces sécurisés réservés aux bébés avec des tapis souples, des coussins et une piscine à balles ont été imaginés. Pour les parents, un bar avec licence est mis à disposition.

Des raves pour enfants et parents !

« La rave est toujours venue du cœur, une façon d’exprimer son amour de la musique et de la danse avec ses amis », explique Hannah, la fondatrice. « La BFLF étend ce principe à toutes les générations, de sorte que vous puissiez aussi faire la fête avec votre famille. C’est une célébration de la vie, de l’amour, de l’unité et de la musique. Ensemble sur la piste de danse. »

Direction l'Angleterre pour les plus fêtards, donc !