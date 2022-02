Virgin Tonic : Faites vos valises, voici les villes où il fait bon vivre en 2022

S'il y a une chose que la pandémie a changé, c'est bien notre quotidien dans les grandes villes : après un (ou plusieurs) confinement(s) parfois difficile(s), certains ont fait le choix de quitter leurs appartements exigus dans les plus grandes villes de France pour mieux s'offrir un espace plus grand au grand air. Cette année, le JDD publie sa troisième édition des villes où il fait bon vivre et pour la première fois depuis trois ans, la tête du classement change : "Côté villes, Angers, troisième de l'édition précédente, chipe la première place à Annecy. Côté villages (moins de 2.000 habitants), c'est la station basque de Guéthary qui passe devant la commune mosellane de Peltre, au sud de Metz", lit-on ainsi dans les colonnes du média.

"Cette édition confirme la reconnaissance des villes moyennes et des villages, se félicite Thierry Saussez, le président de l'association. Elle permet de changer notre regard sur ces communes et plus généralement de faire reculer ce 'mot hideux de province', comme disait André Malraux", détaille le président de l'association des villes et des villages où il fait bon vivre.

Ces villes où il fait bon vivre

Chute magistrale de Paris

La capitale s'offre la 66ème place du classement... et chute de onze place en un an. Ce que l'on observe depuis quelques années, c'est que nombreux sont les français qui préfèrent partir s'installer à l'Ouest du pays.