Virgin Tonic : Faites vos valises, on a trouvé la plus belle île d'Europe !

Quand viennent les vacances, on pense forcément à faire nos valises et à partir le plus loin possible. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous ne savez toujours pas où partir, on a trouvé LA destination parfaite : l'île de Madère au Portugal ! Vous ne le savez peut-être pas mais à l’occasion des World Travel Awards, qui élit chaque année la plus belle île d’Europe, Madère a écopé de la première place du podium.

L'île de Madère est la plus belle île d'Europe !

Elle arrive devant les Baléares, Chypre, la Sardaigne et Malte. Madère est située au large du Maroc. Toute l’année il y a un climat doux et tempéré et son architecture est magnifique avec de très bons restos (et ça, en vacances, c'est notre passion à tous). Alors si vous êtes toujours en train d'écumer les sites pour trouver LA destination, vous savez maintenant où partir !

Où irez-vous passer vos vacances ?