Virgin Tonic : Faites la vaisselle comme la reine Elizabeth II

Les tâches ménagères vous barbent et vous cherchez à les pimper un peu ? N'en dites pas plus, la famille Royale britannique a une petite idée : vous proposez son liquide vaisselle (et non, ce n'est pas une blague).

«Ce lancement de produit intervient après que Paul Burrell, un ancien majordome royal, a déclaré au podcast «The Secret» en décembre 2020 que la reine n’hésitait pas à faire un peu de vaisselle. “[The Queen] aime faire des pique-niques mais la nourriture est toute préparée. Elle aime faire la vaisselle […]. Elle enfile des gants [de vaisselle] […], elle lave et la dame d’honneur sèche […]”», indique notamment le média Vanity Fair. Un partenariat avec Norfolk Natural Living a ainsi permis la mise en vente d'un produit vaisselle naturel qui rejoindra directement la boutique de souvenirs du château de Sandringham.

Fais la vaisselle comme la reine

Evidemment, la bouteille de produit (500 ml) est estampillée «Royal Sandringham Estate».