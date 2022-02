Virgin Tonic : Faites la queue pour les autres et... faites-vous payer !

Votre patience est plus forte que n'importe quoi d'autre ? Vous n'avez pas l'impression de perdre cinq ans de votre vie en faisant la queue ? Alors, la start-up LinesDude a peut-être quelque chose qui va vous intéresser : tenez-vous bien, l'entreprise vous propose de vous payer pour... faire la queue.

Faire la queue et gagner de l'argent

“En deux semaines, j’ai gagné 180 euros”, lance ainsi Bouchra, membre de LinesDude. Vous l'aurez compris, le principe de l'entreprise est de permettre à des clients de faire appel à d’autres personnes pour qu'ils attendent à leur place - et ce, que ce soit en ligne ou physiquement. “À la base, c’était de la curiosité et au final ça fait un bon complément de revenus. Ça ne prend pas beaucoup de temps et les gens sont très sympas”, poursuit la jeune femme.

"Nos clients sont soit des collectionneurs, soit des revendeurs. Ils font appel à nous pour optimiser leurs chances de remporter la paire de chaussures”, explique Brian, créateur de LinesDude. Il poursuit : “Il y a des sorties de chaussures assez régulièrement mais elles sont en éditions limitées. Pour participer au tirage au sort, il faut se déplacer et faire une longue file d’attente”. De son côté, Eleonore, une autre utilisatrice, commente : “Je suis intervenue sur trois missions physiques et deux en ligne. Je n’ai pas encore été tirée au sort mais j’ai quand même gagné 60 euros au total”.

Pour devenir un "dude" ou une "dudette", rien de plus simple : rendez-vous juste ICI !