Virgin Tonic : Faites la fête, vous vivrez plus longtemps !

Ce matin, le Virgin Tonic vous parle d'une étude Ô combien intéressante si vous êtes du genre à faire la fête toutes les semaines. Alors que beaucoup imaginent que c'est le meilleur moyen de se tuer la santé, rassurez-vous, la science atteste que faire la fête nous aiderait à vivre plus longtemps ! On doit cette étude à O2 et Patrick Fagan (expert dans la science du comportement et associé à l’Université de Goldsmith) et cette dernière est on ne peut plus claire : faire la fête et aller à des concerts allongerait notre espérance de vie.

Visiblement, "en seulement 20 minutes de festival ou concert musical, notre sensation de bien-être augmenterait de 21 % quand elle ne grimpe qu’à 10 % lorsque l’on pratique du yoga et à 7 % lorsque l’on promène notre chien. De la même façon, notre stimulation cérébrale monte à 75 %", explique le média ELLE. Et ce n'est pas tout : vous pourriez gagner près de 10 ans : "Notre étude démontre l’impact des concerts sur notre santé, notre bonheur et notre bien-être, atteste Patrick Fagan. "Combiné aux recherches de O2, on arrive à la conclusion qu’un concert toutes les deux semaines pour nous faire gagner une dizaine d’année d’espérance de vie." Et ça tombe bien, des concerts, on en a des tonnes pour vous : il y a la Creative Live Session au Yoyo pour commencer !