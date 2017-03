Virgin Tonic : Faites l'amour, cela rend plus productif au travail !

C'est une information qui va plaire au plus coquins d'entre vous. La semaine dernière, on évoquait l'idée folle de ce conseiller municipal qui propose de financer des pauses sexe au travail. Et bien selon une nouvelle étude menée par un professeur en management de l'Université de l'Oregon, une activité sexuelle régulière favoriserait la productivité au travail ! Faire l'amour régulièrement diminuerait le stress et l'anxiété, et cela aurait un impact direct sur votre productivité. On vous explique !

Pour en venir à ces résultats, ce chercheur a suivi pendant 2 semaines, 159 couples mariés, qui avaient pour mission de tenir un journal de bord. Le constat de Keith Leavitt est sans appel : les individus qui avaient eu une vie sexuelle régulière et épanouie ont un meilleur moral. D'après ce professeur, une activité sexuelle satisfaisante renforce la satisfaction du travail accompli. Les acteurs principaux de cette amélioration de la productivité ne sont autres que la dopamine et l'ocytocine. Une activité régulière permet de développer des endorphines, qui réduisent le stress au travail !