Virgin Tonic : Faites du sport avec le calendrier de l'Avent Supertrainers !

Qui dit fêtes de fin d'année dit aussi nourriture... Beaucoup de nourriture ! Alors, si vous-aussi vous culpabilisez à l'idée de vous goinfrer sans faire le moindre effort, Ginger vous a trouvé la solution idéale. Cerise sur le gâteau, c'est gratuit, et ça ne prend pas beaucoup de temps ! En effet, le compte Instagram Supertrainers, qui cumule plus de 200 000 abonnés, vient de lancer son calendrier de l'Avent sportif. Le principe ? Chaque jour, des coachs vous ont élaboré un exercice à effectuer tranquillement chez vous. Un programme qui dure donc du 1er au 25 décembre et qui pourrait vous permettre de vous remettre au sport sans trop forcer. On vous laisse jeter un coup d'oeil à ce projet ambitieux mais très sympathique.

"Un exercice par jour jusqu'à Noël et accessible à tous pour bien terminer l'année et profiter des fêtes sans culpabiliser ! Un exercice par jour ce n’est pas grand chose mais pourtant à la fin du mois avec l’accumulation ça fait un mois actif⁣⁣" précise le compte de Supertrainers en légende de sa publication. Si vous souhaitez télécharger ce calendrier de l'Avent original afin de l'afficher sur votre frigo, cliquez ici. Et surtout, bonne chance !