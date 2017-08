Virgin Tonic fait sa rentrée, découvrez le teaser !

Camille Combal et la team Virgin Tonic font le retour sur l'antenne de Virgin Radio le lundi 28 août. En attendant la date fatidique, on trépigne d'impatience. Plus qu'une semaine avant de découvrir l'ultime saison du Virgin Tonic avec Camille Combal aux commandes. Votre animateur chouchou l'avait annoncé, c'est la bien la dernière année où il présentera la matinale de Virgin Radio. Il a donc bien l'intention de rendre cette dernière saison plus exceptionnelle que jamais. Attendez vous donc à retrouver Camille, Ginger, Clément, Nico et la petite nouvelle de l'équipe, Mélanie, plus motivés que jamais pour vous réveiller chaque matin entre 7h et 10h, du lundi au vendredi. On sait que vous êtes très impatients de les retrouver alors on vous laisse découvrir le teaser de cette saison 2017/2018 du Virgin Tonic.

195, c'est le nombre d'émissions Virgin Tonic qui vous attendent entre ce lundi 28 août et la fin du mois de juin 2008. Soit 195 occasions de vous offrir toujours plus de moments inoubliables, de cadeaux plus fous les uns que les autres et de vous faire profiter du génie radiophonique de Camille Combal. Rendez-vous lundi 28 août pour le lancement des festivités entre 7h et 10h.