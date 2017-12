Virgin Tonic Fait du Ski à La Rochelle : Suivez l’émission sur nos Réseaux Sociaux !

Il vous l’avait promis, cette année, pour tous vous rencontrer, Camille Combal est prêt à tout ! Vendredi 15 décembre, il va déplacer une montagne ! Entre 7H et 10H, le Virgin Tonic va réaliser l’impossible et amener la neige à La Rochelle ! A l’hôtel Ibis La Rochelle Vieux Port, ce sera Noël avant l’heure, avec une vraie piste de ski, des vrais pulls moches et des épreuves gigantesques en public ! Mais ce n’est pas tout, quelques privilégiés auront même accès à des chambres de l’hôtel Ibis dans lesquelles se trouveront des cadeaux !

Grâce à Camille Combal, vendredi 15 décembre aura un goût de fromage fondu, de vin chaud et de poudreuse ! Virgin Tonic va faire du ski à La Rochelle, on fête donc Noël avant l’heure et en grand sur Virgin Radio ! Suivez l’émission de 7H à 10H sur nos Réseaux Sociaux !