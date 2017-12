Virgin Tonic fait du ski à la Rochelle, suivez l'émission spéciale en live !

Skier à la Rochelle ? Facile. Impossible n'est pas le Virgin Tonic et ça, tout l'équipe le prouve tous les jours depuis quatre ans. Il 'y a pas si longtemps, Camille, Clément et les autres se sont frottés à un orchestre dans le Virgin Phonic. Cette fois, ils laissent les smocking au placard pour mieux enfiler leurs combis de ski. Virgin Tonic fait du ski à la Rochelle, c'est maintenant ! Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez suivre l'intégralité de cette émission incroyable via Facebook Live. Et bien évidemment, on n'oublie pas de commenter sur Twitter avec le hashtag #VirginTonicFaitDuSkiALaRochelle !

Parce que l'équipe ne fait pas les choses à moitié, attendez-vous à de nombreux cadeaux. Croyez-le ou non, une véritable maison de Noël a été installée - disons plutôt que les chambres d'hôtel ont été aménagées ! Aussi, une voiture sera à gagner !

Il nous vient de Strasbourg, il rentrait du travail et ce matin, il a remporté un chèque de 1113 euros !

On va envoyer le patron faire le jeu du tyrolien! ????❄️#VirginTonicFaitDuSkiALaRochelle pic.twitter.com/aCbAMDWYNI — Camille Combal (@CamilleCombal) 15 décembre 2017

@CamilleCombal si le patron saute tu restes un an de plus ???????? tu lui dois ça ???? #VirginTonicFaitDuSkiALaRochelle — Sandra (@Sandra_Prd) 15 décembre 2017

On peut le faire !!! ????❄️???? https://t.co/n7QA38nQwx — Ginger (@Ginger_Klo) 15 décembre 2017

Quelle ambiance!! Merci!!

C’est parti pour le @VirginTonicOff #VirginTonicFaitDuSkiALaRochelle pic.twitter.com/zYD2fpcJ1M

Ok donc les micros ne marchent pas à l’extérieur, la neige n’est pas étalée... TOUT VA BIEN ! ???????????????????????? #VirginTonicFaitDuSkiALaRochelle — Eloïse???? (@eloiiiisse) 15 décembre 2017

Thomas est menuisier et ce matin, il a gagné un mois de loyer ! Il va recevoir un chèque de 580 euros et le plus beau, c'est que son SMS l'inscrit automatiquement pour les 1 ans de loyer !

Dire que dans 6h on va vivre une émission de ouf grâce à vous les copains !!!

Trop pressé d'être à 7h je tiens pas en place ça va être dingue ????

Il y a que vous pour nous offrir des moments pareils ????☃️❄️???????? #VirginTonicFaitDuSkiALaRochelle #VirginTonic pic.twitter.com/A349qSAje3

On est arrives a La Rochelle les copains! #VirginTonicFaitDuSkiALaRochelle pic.twitter.com/sGLdEXbKmN — Camille Combal (@CamilleCombal) 14 décembre 2017

