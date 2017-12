Virgin Tonic fait du ski à la Rochelle, revivez l'émission en vidéos ! 

Quand Camille Combal se déplace, il ne fait pas les choses à moitié : installer une piste de ski à la Rochelle ? Possible. Dégager la fameuse piste après une pluie battante ? Facile. Bref, vous l'aurez compris, hier matin, l'équipe a relevé tous les défis. Bowling humain, 110 mètres dinde (oui, oui), le Virgin Tonic s'est donné pour mission de vous offrir une émission parfaite. Et si vous l'avez manquée, on a le petit best-of qui va bien.

Quelle ambiance!! Merci!!

C’est parti pour le @VirginTonicOff #VirginTonicFaitDuSkiALaRochelle pic.twitter.com/zYD2fpcJ1M

— Camille Combal (@CamilleCombal) 15 décembre 2017

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvirgintonicofficiel%2Fvideos%2F1583205518431835%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

Après le Virgin Phonic et le Virgin Tonic fait du ski, quelles surprises réservent Camille pour la suite ? Seul le temps le dira ! En attendant, sachez que le Virgin Tonic vous offrira un an de loyer et ce, dès lundi !