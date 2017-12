Virgin Tonic fait du ski à la Rochelle : Marina Kaye interprète Something ET des chants de Noël ! 

On ne présente plus Marina Kaye. La jeune chanteuse vient de sortir son deuxième album - et inutile de vous dire que c'est un succès. Venue pour nous interpréter son nouveau single intitulé Something (d'ailleurs, on vous conseille vivement de regarder le clip réalisé pour ce titre !)

Une habituée du @VirginTonicOff @MarinaKayeMusic est là et elle enchante nos oreilles avec Silent Night. #VirginTonicFaitDuSkiALaRochelle — Team Virgin Tonic (@teamvirgintonic) 15 décembre 2017

Juste pour Camille, Marina a interprété Silent Night. Pour votre culture générale, vous serez ravis d'apprendre que le premier interprète de ce chant de Noël culte fut Elvis Presley. Mais le petit plus de cette version, c'est que Camille chante.

Trop joli @MarinaKayeMusic qui chante le chant de noël !! #VirginTonicFaitDuSkiALaRochelle — Chacha (@ChachaMallows) 15 décembre 2017

Pouvait-on fait l'impasse sur Let It Snow alors que l'équipe s'est battue pour obtenir sa piste de ski ? Evidemment que non !

Ce matin @MarinaKayeMusic nous fait l’honneur de venir chanter son nouveau single sur @VirginTonicOff!! ????????????#VirginTonicFaitDuSkiALaRochelle pic.twitter.com/n5JlYOp98L — Camille Combal (@CamilleCombal) 15 décembre 2017

Si vous n'avez jamais entendu ce titre en live, on préfère vous prévenir : c'est une véritable claque. Et si la performance de Marina vous a plu (il faudrait être difficile), sachez que la chanteuse sera en tournée dans toute la France dès le mois de mars ! Toutes les dates sont d'ailleurs à retrouver ICI.