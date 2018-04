Virgin Tonic : Faire l'amour dans un avion, 3 choses à savoir 

Faire l'amour dans un avion, c'est l'un des fantasmes les plus répandus. Pour vous donner une idée, selon un sondage réalisé par le site de rencontres Saucydates.com, près de 78% des personnes interrogées l'auraient mis sur leur liste de choses à faire. Et en ce qui concerne ceux qui ont réalisé ce-dit fantasme, près de 59% ont avoué l'avoir fait dans les toilettes. Parce que oui, visiblement, c'est l'endroit le plus safe pour quiconque voudrait tenter de faire l'amour dans les airs. Notez tout de même que 31% des personnes interrogées ont opté pour les sièges tandis que 9% étaient dans la "cuisine". Enfin, 1% a été dans le cockpit.

Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le personnel naviguant aussi fait parfois l'amour en avion ! Et non, le plus souvent, ce n'est pas avec un/une collègue. En fait, un employé sur cinq a déjà avoué avec fait l'amour en avion avec un passager. La prochaine fois que vous prendrez l'avion, vous ne verrez plus le personnel comme avant !