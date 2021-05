Virgin Tonic : Faire des réunions de travail trop longues n'est pas bon pour la santé !

Ceci est une information très sérieuse ! En effet, selon le baromère Wisembly, spécialiste du travail collaboratif, réalisé en partenariat avec l’Ifop, une réunion de travail durerait en moyenne entre 54 minutes et 1h26, selon la taille de l’entreprise. Seulement voilà, il semblerait que plus une réunion de travail est longue, plus elle nuit à la santé. Pourquoi ? Car comme le précise Sébastien Hof, psychologue du travail, "notre capacité à être concentré sur une tâche ne dépasse pas 45 à 50 minutes maximum, au-delà certains.es perdent vraiment le fil". Et perdre le fil, cela signifie fatigue physique mais surtout fatigue psychologique.

Comme le précise le magazine GQ, nombreux sont ceux qui organisent des réunions en fin de journée. Grave erreur puisque "une réunion impacte fortement sur l’humeur et la vie familiale". D'ailleurs, dans les pays nordiques, beaucoup plus avancés que nous concernant le bien-être au travail, les réunions après 17 heures n'existent pas. "Lorsque les réunions se répètent plusieurs fois dans la semaine, certains.es peuvent même souffrir de stress chronique" conclut le spécialiste qui alerte donc les salariés sur les dangers des réunions à répétition !