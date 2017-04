On ne le dira jamais assez ; le sommeil est plus qu'important. Quand on dort mal, on passe une mauvaise journée et parfois même, on passe à côté de pleins de choses. D'ailleurs, si vous dormez mal, c'est peut-être parce que vous vous couchez trop tard : savez-vous quelle est l'heure parfaite pour allez au lit ? Si vous le saviez, peut-être que votre sommeil serait plus réparateur. Toujours est-il qu'une étude très sérieuse -et publiée dans Sleep- atteste qu'une bonne nuit de sommeil équivaut à gagner à la loterie et ça, on veut bien le croire.

Pour en arriver à cette conclusion, des chercheurs britanniques ont étudié le sommeil de 30 500 personnes pendant quatre ans. Notez que lorsqu'on dort bien, notre santé mentale s'améliore, autant que notre santé physique. Quand on fait une bonne nuit de sommeil, on est heureux visiblement, on le serait presque autant que si on avait gagné 200 000 euros à la loterie ! En fait, l'étude explique (en toute logique) que faire le maximum pour améliorer son sommeil permet d'améliorer sa condition physique et son moral sur le long terme. Aussi, "la qualité du sommeil prime sur la durée" , ce qui veut dire que même s'il vous arrive de dormir moins, votre sommeil peut être tout aussi réparateur. Traduction, mieux dormir rend heureux, vous évitent les déprimes soudaines et les petites crises passagères. Bref, vous aurez une meilleure qualité de vie. Et ça, c'est presque aussi appréciable que de gagner à la loterie.