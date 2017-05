Virgin Tonic : Facebook veut développer un système de communication par la pensée

Facebook semble vouloir repousser toujours plus de limites ! Alors que messenger pourrait bientôt proposer des sujets de discussion pour ne plus jamais tomber en panne de sujet de conversation, Mark Zuckerberg semble vouloir aller plus loin en développant un système qui va pouvoir connecter le cerveau de l'homme et nos smartphones. En effet, Facebook promet de se lancer dans la retranscription de pensées en mettant en place un dispositif qui va permettre de traduire nos pensées en texte sur les smartphones. Le dispositif qui promet d'être non invasif a été présenté par Regina Dugan, ingénieure chez Facebook en charge du projet, lors de la conférence annuelle pour les développeurs à San Jose en Californie.

Facebook veut nous faire communiquer par la pensée

Le projet mené par Facebook rassemble déjà 60 scientifiques et proposera un système de capteurs qui décodera les mots afin de les retranscrire en texte à raison de 100 mots par minute en temps réel. Ce système serait non implantable dans le cerveau et permettrait un gain de temps considérable. Il aiderait également les personnes souffrant de troubles de communication. Facebook qui se donne 10 ans pour rendre la téléportation possible a affirmé que ce nouveau système de communication n'ira pas contre le respect de la vie privée puisqu'il s'agira de décoder uniquement les mots que nous avions l'intention de partager. Si cette découverte futuriste promet de faciliter la vie des utilisateurs, elle n'est pour le moment qu'en phase d'étude. Il faudra donc attendre encore un peu avant d'espérer communiquer par la pensée !