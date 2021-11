Virgin Tonic : Facebook devient Meta, explications

"Je suis fier d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, notre compagnie devient Meta", ainsi annoncé Mark Zuckerberg. Ce qu'il faut comprendre par là ? "Les plateformes Facebook et Instagram, les messageries WhatsApp et Messenger et les casques de réalité virtuelle Oculus appartiennent désormais à Meta, nouveau nom de leur maison-mère", détaille le média 20 minutes.

« Le but premier de Meta sera de faire naître le métaverse et aider les gens à se connecter, trouver leurs communautés et faire grandir des entreprises »

le métaverse, c'est quoi ?

Pour Mark Zuckerberg, le métaverse est l'un des plus gros projets jamais lancés : le chef d'entreprise compte embaucher près de 10 000 nouvelles personnes sur cinq ans pour développer ce concept de monde virtuel. Si vous faites partie des réfractaires, sachez que nous n'allons pas plonger dans l'univers futuriste de Ready Player One demain : ce projet sera "probablement long et coûteux".

Enfin, si vous vous posiez la question, sachez que « Meta » est un préfixe "qui vient du grec : il peut signifier plusieurs choses comme aller au-delà, plus haut ou plus grand".

Patience, le métaverse va peu à peu se mettre en place.