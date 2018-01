Virgin Tonic : Eve Angeli veut reprendre du Johnny Hallyday... en version zouk

Un artiste qui rend hommage à un autre, c'est que quelque chose de courant et qui, parfois, est touchant (on se souvient de Que je T'aime, par Mariah Carey, par exemple). Eve Angeli (connue pour avoir participé à quelques télé-réalités, en plus d'avoir interprété une poignée de chansons) a ainsi décidé de rendre hommage à Johnny Hallyday... en reprenant certains de ces titres en version zouk. "Il adorait les Antilles, il repose à Saint-Barthé­lemy alors ça a un côté logique", a t-elle expliqué dans une interview accordée à Voici le 5 janvier dernier. Pour les plus curieux, les titres travaillés actuellement sont Que je t’aime, Quelque chose de Tennes­see et Je te promets.

"Comme on est très fans de Johnny Hally­day, on a commencé à bosser envi­ron cinq de ses titres version soleil", a-t-elle ainsi expliqué à Voici. Des titres qui s'inscrivent dans un projet d'album de chan­sons d’hier et d’aujourd’­hui version zouk", poursuit-elle. Si vous suivez la jeune femme, alors vous savez que ce n'est pas la première fois qu'elle collabore avec Francky Vincent. Pas plus tard qu'en décembre, ils avaient dévoilé "T'es chiant(e)". Notez aussi qu'une émission de télévision serait en préparation. En ce qui concerne l'hommage, certains s'imaginent que ce ne serait rien d'autre qu'un coup de pub... et très sincèrement, on ne sait pas quoi en penser.

Pour vous en remettre, on vous propose de ré-écouter ce sosie vocal (bluffant) de Johnny Hallyday.