Virgin Tonic : Euromillions recherche le gagnant d'un million d'euros... c'est peut-être vous ?!

Ca matin dans le Virgin Tonic, on vous parle d'Euromillions et, en bonus, on vous emmène en Charente-Maritime, là où visiblement, un gagnant se fait attendre. On s'explique : "La Française des jeux lance un appel ce mardi matin afin de retrouver la personne qui a gagné 1 000 000 euros à l’EuroMillions-My Million, lors du tirage du 10 août dernier", écrit le média Sud-Ouest. Le gagnant a validé son ticket à Saint-Germain-de-Lusignan et plus précisément au bar-tabac Le Saint-Germain.

Attention, il ne reste que sept jours au gagnant (ou à la gagnante) pour se manifester ! "Passée cette date, la somme sera remise en jeu", prévient le média. Alors si jamais vous vous reconnaissez, si jamais vous avez -vous aussi- oublié votre ticket au fond de votre poche, dépêchez-vous d'appeler le Service Clients FDJ au 09 69 36 60 60 !